Aggressione choc a due maestre dell’istituto comprensivo Francesco Petrarca di Catania. Stando alle prime ricostruzioni, sarebbero stati i genitori di una delle loro alunne a compiere l’assurdo gesto. Una delle due docenti è attualmente ricoverata in ospedale. Come riportato da Rainews, il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Giuseppe Pierro, già ieri ha chiamato il dirigente scolastico Giuseppe Sebastian Adonia “e attraverso lui – dice – ho manifestato la mia solidarietà e vicinanza alle docenti”.

E auspica provvedimenti più severi per queste situazioni gravi e incresciose che si verificano troppo spesso ai danno di chi fa solo il proprio lavoro: “Una riforma che inasprisce le pene per tali tipi di aggressioni”, afferma. “Seguiremo da vicino e con attenzione lo svolgimento delle indagini”.