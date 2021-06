Due incidenti a Cagliari, in un caso il conducente con tasso alcolemico 5 volte superiore

Due distinti tamponamenti a Cagliari nella serata di ieri a Cagliari.

Il primo intorno alle ore 19 in via Abruzzi dove una Focus condotta da una 34enne domiciliata nell’hinterland, ha tamponato una Ford Fiesta condotta da un giovane di Cagliari.

Nessun ferito, ma dai controlli è emerso che la Focus non era coperta da assicurazione obbligatoria, quindi sanzione e sequestro del veicolo.

Altro tamponamento intorno alle 22 nella via Is Mirrionis dove un Dobló condotto da un 64enne di Cagliari ha tamponato una Fiat Punto condotta da un 41enne anche lui di Cagliari nei pressi del semaforo con via Pertusola.

Pochi danni materiali ma per la passeggera della Punto si è reso necessario l’intervento di una ambulanza del 118 che l’ha trasportata al Policlinico con assegnato codice giallo. Durante i controlli il conducente del Doblò che ha causato il tamponamento è risultato positivo all’etilometro evidenziando un tasso alcolemico 5 volte superiore al limite consentito.

Patente ritirata.

Sul posto per entrambi i sinistri, la Polizia Locale per i rilievi di legge.