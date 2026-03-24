Tragedia nelle scorse ore a Napoli. Due donne di ordine Ucraina di 57 e 52 anni sono state travolte e uccise mentre attraversavano la strada nei pressi della stazione della Circumvesuviana di Porta Nolana.

Stando a quanto emerso, le due donne sarebbe state investite da una Mercedes che procedeva ad alta velocità. L’auto avrebbe terminato la sua corsa contro alte vetture parcheggiate.

L’ impatto, purtroppo, è stato fatale per entrambe: una è morta sul colpo, l’altra dopo poche ore dal ricovero all’Ospedale del Mare.

Alla guida della vettura un 34enne partenopeo, che sembrerebbe avesse un tasso alcolemico superiore al consentito. Il giovane è attualmente accusato di duplice omicidio stradale aggravato.

Frame dal video Facebook drl Deputato della Repubblica Francesco Emilio Borrelli.