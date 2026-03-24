Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani m ercol edì 2 5 Marzo Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile ovunque . I venti saranno debol i e il mar e da poco mosso a mos so. Vediamo nello specifico con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 9 ° C e la minima di 8 °C. I venti sarann o moderat i al mattino e provenienti da Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Sassar i la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 6 °C e la minima di 7 °C. I venti sarann o tesi al mattino e forti al pomeriggio, provenienti da Ovest-Sudovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 8 ° C e la minima di 6 ° C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Ovest per tutta la giornata. Il mare sarà poco moss o . A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 4 ° C e la minima di 5 °C. I venti sarann o tesi al mattino e forti al pomeriggio, provenienti da Ovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. Sarà dunque un m ercol edì in prevalenza poco nuvoloso , senza piogge, con venti da moderati a tesi e temperature stazionarie ch e raggiungeranno massime di 1 9 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata a e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba