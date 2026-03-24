Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 25 Marzo Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile ovunque. I venti saranno deboli e il mare da poco mosso a mosso. Vediamo nello specifico con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 8°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 7°C. I venti saranno tesi al mattino e forti al pomeriggio, provenienti da Ovest-Sudovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 6°C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Ovest per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 14° C e la minima di 5°C. I venti saranno tesi al mattino e forti al pomeriggio, provenienti da Ovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. Sarà dunque un mercoledì in prevalenza poco nuvoloso, senza piogge, con venti da moderati a tesi e temperature stazionarie che raggiungeranno massime di 19°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornataa e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba