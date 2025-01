Una storia tristissima di solitudine quella delle due sorelle Angela e Amelia Gammieri, 93 e 87 anni, trovate senza vita nella loro casa di Via Dardanelli nel quartiere Prati a Roma. A dare l’allarme è stato l’amministratore condominiale a causa dell’odore che aveva invaso le scale. Stando alle prime informazioni, le due donne sarebbero morte da almeno un mese e mezzo. Sui corpi non ci sarebbero segni di violenza. Come riporta Il Corriere della Sera, secondo gli investigatori la causa del decesso delle due sorelle potrebbe essere legata a qualcosa che avevano mangiato quel giorno e che avrebbe poi provocato il malore fatale. La Procura ha disposto l’autopsia sui corpi delle due donne, effettuata in queste ore, che si ipotizza potrà fornire dettagli preziosi sulla dinamica dei fatti. Non si esclude inoltre che possano essere analizzati anche i resti del cibo di quel drammatico ultimo giorno di vita di Angela e Amelia.