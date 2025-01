Cagliari dice addio a uno dei suoi medici più amati e stimati, il dottor Enrico Giua Marassi, noto pneumologo dell’ospedale Binaghi, scomparso nelle scorse ore. Conosciuto non solo per le sue competenze professionali ma anche per il suo instancabile impegno umano, il dottor Marassi ha rappresentato un esempio di dedizione e altruismo per l’intera comunità. Nel 2020, a 74 anni e ormai in pensione, aveva deciso di rindossare il camice per prestare servizio nella clinica intitolata a suor Teresa Tambelli, un progetto voluto da suor Anna Cogoni per offrire assistenza gratuita ai bisognosi. Insieme ad altri volontari, aveva messo a disposizione la sua esperienza medica per supportare le persone in difficoltà, garantendo visite, consigli e assistenza sanitaria a chi non poteva permettersi cure private. In un’intervista dell’epoca, aveva dichiarato di non volersi sostituire al sistema sanitario né ai medici di famiglia, bensì essere un punto di riferimento per chi avesse bisogno di un’informazione, di un consiglio, o semplicemente di sentirsi ascoltato. Parole che rispecchiavano il profondo senso di vocazione che ha caratterizzato tutta la sua carriera, rendendolo un pilastro della comunità medica e umana cagliaritana. Il suo lavoro, sia all’ospedale Binaghi sia in pensione, non era solo una professione, ma una vera e propria missione. I suoi pazienti lo ricordano come un medico attento, premuroso e sempre disponibile, qualità che gli hanno valso la stima e l’affetto di molti. La sua scomparsa lascia un vuoto non solo nella comunità medica, ma anche tra le persone che ha aiutato nel corso della sua lunga carriera e negli ultimi anni di volontariato. Il dottor Marassi rappresentava uno dei volti migliori della medicina, quello che non si fermava davanti a età o difficoltà, mettendosi al servizio degli altri con passione e generosità. A esprimere parole di cordoglio attraverso la pagina facebook è stata inoltre l’associazione Rotary Club Cagliari Nord, di cui il medico faceva parte: “Il Rotary Club Cagliari Nord col Rotaract Club Cagliari Golfo degli Angeli e l’ Interact Sella del diavolo condividono il dolore di Simonetta, Maddalena, Nicola e parenti tutti per la scomparsa del caro Enrico Giua Marassi, amico e socio fondatore.

La sua visione, passione e spirito di servizio hanno contribuito alla crescita del nostro Club e ci lasciano una eredità di integrità e dedizione al bene comune che ci ispirerà sempre”.