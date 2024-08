Droga e cucine da incubo a Ferragosto a Quartu: controlli a tappeto e denunce dei carabinieri

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sanzionato il gestore. Controlli a Ferragosto: patente sequestrata a un 29enne cagliaritano per guida in stato di ebbrezza, senegalese trovato in possesso di una mazza da baseball di ferro e denunciato. Una decina di giovani trovati in possesso di cocaina, marijuana, hashish e funghi allucinogeni

Nella notte del 15 agosto, durante un mirato servizio straordinario finalizzato al contrasto delle violazioni igienico-sanitarie e della “mala movida” nei locali notturni e pianificato di concerto con il Comando Provinciale di Cagliari, i Carabinieri della Stazione Temporanea di Flumini di Quartu, coadiuvati dai colleghi del NORM e delle stazioni dipendente dalla Compagnia di, dai Carabinieri del Nucleo Cinofili e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cagliari hanno proceduto al controllo di un chiosco di via Leonardo da Vinci e sanzionato il gestore 54enne di Cagliari per difformità igienico-sanitarie legate alla gestione degli alimenti, e provveduto alla chiusura della cucina del locale, inibendo l’attività di preparazione per la somministrazione di alimenti, in attesa di presentazione di ulteriori documenti e al sequestro amministrativo dei locali contenenti vari utensili da cucina.

Nello stesso contesto, all’esterno del chiosco è stato controllato un 29enne cagliaritano il quale alla guida della propria autovettura e sottoposto ad accertamento etilometrico è risultato avere un tasso alcolemico superiore a quello consentito; al giovane è stata ritirata la patente di guida e deferito all’A.G. per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Un 41enne cittadino senegalese e residente a Quartu Sant’Elena, a seguito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di una mazza da baseball in ferro massiccio, del porto della quale non ha fornito alcuna valida giustificazione; è stato denunciato all’A.G. per porto illegale di armi o oggetti atti ad offendere.

Verranno segnalati invece alla Prefettura di Cagliari quali assuntori perché a seguito di perquisizione personale e veicolare sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente: un 22enne di Decimoputzu con gr. 3,90 di marijuana; un 25enne di Monserrato con gr. 10,46 di hashish e gr. 4,98 di marjuana; un 32enne di Cagliari con gr. 10,00 di marjuana; un 31enne di Pavia con gr. 0,37 di cocaina; un 31enne di Sestu con gr. 0.27 di cocaina; un 25enne di Cagliari con 0,6 gr. di hashish; un 21enne bergamasco con 1,5 gr. di cocaina; un 24enne di Cagliari con gr. 0,5 di cocaina e 2 gr. di hashish; un 33enne di Cagliari con 0,5 gr. di marijuana e 0,6 gr. di funghi allucinogeni. La sostanza stupefacente è stata sequestrata