Drammatico incidente sulla Ss 131 a Tramatza, muore un militare 40enne nel mezzo blindato che si ribalta

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un militare di 40 anni, originario di Sant’Anna Arresi e di stanza a Teulada, è morto nel drammatico incidente avvenuto sulla Ss 131 a Tramatza. Un mezzo militare si è ribaltato e per uno degli occupanti, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il collega, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stato subito elitrasportato all’ospedale Brotzu in codice rosso. Sul posto la Polstrada è impegnata a ricostruire le dinamiche esatte dell’incidente. Lunghe code di automobili in direzione Sassari.