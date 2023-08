Dramma in Uruguay, l’ex calciatore del Cagliari Victorino tenta il suicidio: è in fin di vita

È ricoverato in ospedale in Uruguay per aver tentato il suicidio. Ed è in fin di vita. Ore di apprensione in nel paese sudamericano per Waldemar Victorino, 71enne ex attaccante del Cagliari nella stagione 1982-1983. Nel 1980 vinse una Copa Libertadores nel 1980 con la maglia del Nacional di Montevideo e l’anno successivo la Coppa Intercontinentale. Sbarcò poi in Sardegna per giocare nel Cagliari, ma coi rossoblù disputò solo 10 partite. Sui social sono tantissimi i messaggi, sgomenti, di chi ha avuto l’occasione di conoscere il calciatore e che, adesso, non riesce a capacitarsi del folle gesto che ha compiuto. Per i medici che stanno tenendo costantemente sotto controllo Victorino, stando a quanto riportano vari siti di informazione uruguayani, è già sopraggiunta la morte cerebrale.

Waldermar Victorino, tra l’altro, aveva anche ispirato i creatori del famosissimo cartone e manga di Holly e Benji, tanto da arrivare a dedicargli uno dei personaggi della serie, Ramon Victorino, punta della nazionale di calcio giovanile dell’Uruguay.