Si è sentito male mentre stava facendo la spesa, si è accasciato sul pavimento ed è morto in pochi istanti davanti agli occhi increduli di commessi e clienti. E’ accaduto in un negozio di Quartu, in via Garibaldi: nonostante l’allarme immediato e la tempestività dei soccorsi, è intervenuta un’auto medicalizzata del 118, per il pensionato non c’è stato nulla da fare.