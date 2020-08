Dramma in Sardegna, resta impigliato sotto il catamarano: ingegnere 44enne muore annegato

Una gita in mare, durante le sue vacanze a Palau, finita in tragedia. Un ingegnere di quarantaquattro anni di Genova, Giuseppe Spanò, è morto ieri sera in mare. L’uomo si trovava a bordo di un “hobie cat” (un catamarano lungo dieci piedi) insieme al figlio e al proprietario del mezzo. All’improvviso Spanò, per cause ancora da accertare, è caduto in mare ed è rimasto impigliato con il gancio del trapezio alla cima che lega il trampolino, tra due canoe. Il 44enne, finito sott’acqua, è rimasto senza respirare per molti minuti, prima che i soccorsi potessero farlo riemergere. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera di Palau. Per l’uomo, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Una tragedia, quella avvenuta nelle acque sarde, che ha colpito un uomo esperto di mare e conoscitore di catamarani e gommoni.