Dramma in Sardegna, cade dal quad e muore a 41 anni: addio a Costantino Longu

Un incidente nella notte, una caduta improvvisa dal quad che stava guidando nelle vie del paese, stronca la vita di un giovane sardo. Costantino Longu, 41 anni, se n’è andato nella sua Silanus: è caduto dal mezzo ed è praticamente morto sul colpo. I soccorsi, purtroppo, si sono rivelati inutili. Longu era conosciuto non solo a Silanus: dipendente di una ditta di autotrasporti, si spostava per tutta la Sardegna e, spesso, era anche a Cagliari, come testimoniano varie fotografie pubblicate sui suoi profili social. Longu lascia i genitori, un fratello e una sorella. La notizia della sua tragica scomparsa ha fatto subito il giro del paese, e un’intera comunità si è risvegliata avvolta dal dolore.

Il sindaco di Silanus, Gian Pietro Arca, ha affidato ad un primo messaggio su Facebook lo choc per la scomparsa del compaesano: “Stanotte la comunità silanesa è stata colpita da un lutto improvviso. A causa di un tragico incidente stradale ha perso la vita un nostro giovane compaesano. La manifestazione ‘Primavera nel Cuore della Sardegna’, e ogni attività alla stessa collegata, è annullata”.