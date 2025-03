Una gita che si è trasformata in dramma per una scolaresca di terza elementare di Ivrea. Il bus con a bordo 44 bimbi e gli insegnanti, diretto a a Rivolta d’Adda, in provincia di Cremona, si è scontrato con tir sulla A4 vicino Cormano. Nel tamponamento sono rimasti coinvolti altri due camion.

Dopo il tamponamento il bus è finito contro il guardrail. Purtroppo, l’autista, 43 anni, è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale milanese Niguarda. Ferite anche due insegnanti di 51 e 58 anni e due bambine di 8, per fortuna non in gravi condizioni. Si trovano attualmente ricoverate all’ospedale Bassini di Sesto San Giovanni e al San Raffaele di Milano. L’area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco di Milano. Il resto della scolaresca è rientrata ad Ivrea con un altro autobus.