Dramma a Sanluri per la morte improvvisa di un bimbo di appena cinque anni. Samuele Ciccu, questo il suo nome, se n’è andato qualche ora fa nella casa nella quale viveva con i suoi genitori. Al momento non ci sono sicurezze sulle cause del decesso. Si parla di un infarto improvviso, come conferma anche il sindaco Alberto Urpi: “Quando ad andare via è un bimbo di 5 anni il lutto si estende a tutta la comunità. Un abbraccio alla famiglia”.