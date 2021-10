Dramma a Castelsardo, trovato morto il turista francese scomparso da 5 giorni: il cadavere tra le rocce

È stato ritrovato, purtroppo senza vita, il turista francese scomparso il 29 settembre dal centro abitato nel Comune di Castelsardo. L’uomo, Pier Andrè Giauque, è stato individuato da una squadra di volontari della Protezione Civile in mezzo alla macchia mediterranea, a ridosso della costa rocciosa, a circa 5 chilometri dal castello. Dopo i dovuti accertamenti, la nostra squadra della stazione di Sassari, insieme agli altri enti in campo, ha proceduto al recupero della salma.

Le ricerche, avviate immediatamente il giorno della scomparsa, da ieri erano state estese anche in ambiente impervio, per il quale è stato richiesto il supporto dei nostri tecnici. L’uomo, residente in Svizzera, faceva parte di un gruppo di turisti che stavano visitando il centro storico di Castelsardo quando, dopo essersi separato dal resto della comitiva, non ha fatto rientro sul punto di incontro stabilito per la ricongiungimento dell’intero gruppo. Alle ricerche, coordinate dai Carabinieri della Stazione di Castelsardo, hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco, la compagnia barracellare, la Polizia Locale e i volontari della Protezione Civile.