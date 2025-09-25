Dorgali sotto shock, addio alla dottoressa Maddalena Carta, 36 anni: un malore improvviso ha strappato alla vita la dottoressa tanto amata in paese.

Si era sentita male pochi giorni fa, era stata prima ricoverata al San Francesco di Nuoro e poi era stata trasferita al Brotzu in gravissime condizioni.

Il suo cuore non ha retto e questa sera è deceduta gettando la sua comunità nelle sconforto.

Anche la sindaca Angela Testone aveva espresso solidarietà alla dottoressa: “Auguriamo che la forza della giovane età della dottoressa Maddalena Carta le sia di aiuto per superare questo brutto momento”.

Purtroppo oggi la triste notizia del suo decesso.