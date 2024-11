Doppio grave incidente di caccia in Sardegna: a Siligo 43enne travolto da un masso, a Perdasdefogu cacciatore colpito da una fucilata

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Doppio grave incidente di caccia in Sardegna: a Siligo uno travolto da un masso, a Perdasdefogu cacciatore colpito da una fucilata. Non si fermano gli incidenti di caccia nell’Isola. A Perdasdefogu è gravissimo un cacciatore di 64 anni colpito da diversi proiettili, con profonde ferite al braccio e in sede sottoclaveare, e con una lesione all’orecchio. Il secondo incidente è avvenuto a Siligo nella zona impervia di S’Aspru: in questo caso un 43enne è stato travolto da un grosso masso e ha riportato uno schiacciamento alla mano e alla gamba destra. Entrambi sono stati portati in ospedale dai mezzi dell’elisccorso: il primo a Sassari, il secondo all’ospedale Brotzu di Cagliari.