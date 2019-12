Paura a Donori, auto esce fuori strada e si ribalta: illese due nonnine

L’incidente tra Donori e Ussana. Per cause ancora da accertare un’auto è uscita di strada ribaltandosi, le occupanti, due donne anziane, sono rimaste fortunatamente illese e sono state affidate ai soccorsi inviati dal servizio di emergenza del 118 solo per dei controlli.

L’incidente intorno alle 18:30, nella strada provinciale 10, nel comune di Donori, nella strada che collega il paese a Ussana. Per cause ancora da accertare un’auto è uscita di strada ribaltandosi, le occupanti, due donne anziane sono rimaste illese e sono state affidate ai soccorsi inviati dal servizio di emergenza del 118 solo per dei controlli.

Gli operatori della squadra VVF hanno provveduto anche alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.