È avvolta nel mistero la morte della 60enne di origini sarde Stefania Camboni, trovata senza vita questa mattina nella sua casa a Fregene. A dare l’allarme è stato il figlio della donna, Francesco, che era passato a salutarla dopo il turno di notte come guardia giurata. Stando a quanto riportato da ‘Fregene Today’, Stefania Camboni sarebbe stata trovata in un lago di sangue e con una ferita alla testa. Non è chiaro però se le donna sia stata aggredita da qualcuno o si sia ferita cadendo. Per ora i carabinieri di Ostia, che stanno indagando sulla vicenda, non escludono nessuna pista, nemmeno l’omicidio. Sul corpo della 60enne è stata disposta l’autopsia che potrà dare importanti risposte per chiarire il mistero.