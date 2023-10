Donna di 51 anni malata di tumore salvata dopo un intervento chirurgico di dieci ore

Intervento straordinario all’Ospedale di Vimercate, Monza- Brianza. Una donna di 51 anni, madre di due figli, è stata sottoposta ad una operazione durata 10 ore per asportare un tumore ovarico in stadio avanzato. Loredana Giacomantonio, direttrice di Ostetricia e Ginecologia all’ospedale di Vimercate, ha raccontato la storia di questa paziente, per la quale era prevista una riduzione e non asportazione totale della massa tumorale.

Un’operazione sicuramente importante “per la sopravvivenza della paziente che non avrebbe avuto ulteriori chance rispetto alle sue aspettative di vita”, ha spiegato la direttrice Giacomantonio.

Ma durante l’intervento i chirurghi, guidati dal primario Christian Cotsoglou, hanno visto che il tumore aveva già invaso la cavità addominale e hanno deciso per la “rimozione complessiva della patologia oncologica”, che ha comportato quindi che l’operazione durasse molto più del previsto.

La paziente, dopo un breve ricovero in terapia intensiva come da prassi, è stata dimessa e dovrà affrontare un piano chemioterapico di mantenimento.