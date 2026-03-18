Ennesimo femminicidio in queste ore. La vittima è una donna di 42 anni, uccisa a coltellate nella sua casa di Bergamo dal marito.

Stando a quanto ricostruito, l’uomo avrebbe tentato di togliersi la vita dopo il delitto. In questo momento si trova ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto emerso fino a questo momento, non risultano denunce e maltrattamenti segnalati dalla donna è la tragedia sarebbe avvenuta al culmine si una lite. Sulla vicenda indagando i carabinieri per ricostruire la dinamica esatta dei fatti.