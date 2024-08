Domusnovas e Desulo in lutto per il 26enne Angelo Frongia, morto improvvisamente nella notte

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Domusnovas e Desulo in lutto per Angelo Frongia, 26 anni, deceduto improvvisamente durante la notte: centinaia i messaggi di amici e conoscenti che ricordano il giovane ragazzo. Anche l’ex sindaco di Desulo ha voluto salutare Angelo: “Le notizie che non avresti mai, dico mai, voluto ricevere.

Da Domusnovas la triste notizia che ci tocca il cuore e l’anima. Una famiglia già segnata da un altro lutto, oggi deve sopportare la scomparsa del caro figlio Angelo.

Un abbraccio alla madre e a tutti i familiari” ha espresso Gigi Littarru tramite la sua pagina facebook. È giunta subito la notizia della scomparsa del ragazzo, grande lavoratore, gentile, dolce, educato: “Angelo di nome e di fatto, un vero angioletto” ha espresso la zia distrutta dal dolore. Tanti amici anche a Siliqua piangono il giovane con il quale uscivano e trascorrevano giornate spensierate. A Desulo, paese d’origine della famiglia trapiantata da anni a Domusnovas, dove tutti si conoscono e si supportano come una grande famiglia, si stringono alla mamma, ai fratelli, agli zii e tutti i parenti di Angelo che poco più di un anno fa avevano dovuto affrontare un altro grave lutto in famiglia. Sul corpo del ventiseienne non sono stati trovati segni di violenza, le esequie sono già state fissate per domani alle 18,30 a Domusnovas.