“Domus Antigas”, attesa finita a Pula: oggi l’inaugurazione

Mesi di lavoro, una sinergia di forze per organizzare l’evento: la Pro Loco Giovani Pula, la Pro Loco Pula con il sostegno dell’amministrazione comunale guidata da Walter Cabasino e la collaborazione di tutti i cittadini spalancano le porte per ospitare chi ha desiderio di trascorrere una giornata in festa. Il programma ( https://www.castedduonline.it/il-centro-storico-di-pula-spalanca-i-portoni-con-domus-antigas/ ) prevede anche mostre imperdibili e degustazioni dei piatti tipici locali.

In via Corinaldi, 8 si apriranno le porte della casa dove nacque Fra Nazareno, le immagini più suggestive di Sant’Efisio 2020 in piena pandemia da covid, un reportage di Luca Fadda, saranno esposte per le vie del centro storico.

Anche Angelo Uccheddu, sculture, parteciperà all’evento: le sue opere sono riconosciute in tutto il territorio sardo e la sua mostra sarà ospitata nella Casa Melis in via Nora 101.

I balli tradizionali dell’Isola saranno suonati dal gruppo etnomusicale Cuncòrdias che raccoglie le esperienze di musicisti impegnati nella ricerca, valorizzazione, salvaguardia e diffusione del patrimonio di musica etnica della Sardegna.

L’opera dei Cuncòrdias è propulsiva sulla rivalutazione degli strumenti peculiari nella tradizione musicale isolana, generando un travaso musicale veramente conforme al suo originale significato artistico e culturale. Il risultato è un sound che ne riproduce fedelmente le caratteristiche strutturali di base.

“L’abbiamo detto tante volte, ma ci piace ribadirlo: con gli eventi, Domus Antigas non vuole essere solo tradizione e folklore, ma vuole portare anche tanta cultura e arte – spiegano gli organizzatori – e questo ne è la prova. Casa Cara in via Azara 12 ospiterà la presentazione del libro “Sa crai” di Igor Melis alle 11,30″. Insomma, un programma ricco e ben studiato per soddisfare le esigenze di tutti.

Tanti i punti ristoro dove poter mangiare: dal classico panino sardo alla favata, dai culurgiones fritti al menù completo. “Nel nostro sito troverete tutti i menù e i ristoranti che hanno deciso di collaborare, www.prolocogiovanipula.it e i luoghi dove poter parcheggiare”.

E ancora: “S’Arrolliu Gruppo” teatrale amatoriale di Pro Loco Pula racconterà la vecchia Pula.