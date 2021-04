Dolianova, il Covid spaventa: parchi, giochi e assembramenti vietati dalle 16 alle 5 

Il Covid spaventa e a Dolianova scattano nuovi divieti, una sorta di zona rossa “soft”, non lunga 24 ore, in città. A firmare l’ordinanza restrittiva, valida sino al prossimo diciassette aprile, è il sindaco Ivan Piras: “Dalle ore 16:00 e sino alle ore 05:00 del giorno successivo, è vietato l’ accesso ai parchi e alle aree attrezzate ludiche”. Sempre dalle 16 alle cinque è vietato l’assembramento e lo stazionamento nelle piazze, nelle strade, nei parchi e più in generale in tutti i luoghi pubblici all’aperto. Dalle ore 16:00 e sino alle ore 05:00 del giorno successivo è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per le attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 per la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto e nelle adiacenze. Per i bar e altri locali simili senza cucina l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00″.

Ancora: ” Nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, è obbligatorio esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, prevedere l’ apertura frequente di porte e/o finestre degli uffici pubblici o aperti al pubblico, delle attività commerciali, dei pubblici esercizi di somministrazione e di ogni altro luogo ove siano presenti più persone non appartenenti al medesimo nucleo familiare, favorire il ricambio di aria all’ interno del locale e sulla base delle pubblicazioni in materia scientifica, aprendo porte e finestre per 5 minuti ogni 30 minuti; mantenere in funzione continuata nei servizi igienici l’ estrattore d’aria”.