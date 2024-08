Dolianova dice no al mega parco eolico con 13 pale: “Terreni e pascoli devono restare liberi”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

No all’ennesimo parco eolico, spalmato tra più Comuni, in Sardegna. Il pollice verso arriva dal Comune di Dolianova: bocciata la proposta avanzata dalla società Sedda Perdonau Wind srl per l’installazione di un parco eolico da 78 megawatt nel territorio di Dolianova, Sant’Andrea Frius, San Nicolò Gerrei e Serdiana. È stata la minoranza, con i consiglieri Andrea Stocchino e Stefania Frigau, a sollecitare la discussione del progetto in Aula e, alla fine, sono stati gli unici a votare contro la mozione portata dalla maggioranza. È quindi mancata l’unanimità di tutti i consiglieri su un tema, quello dell’eolico, molto dibattuto im tutta la Sardegna. Alla fine la maggioranza ha naturalmente votato compatta e un documento, ufficiale, che fa capire ai “piani alti” che tredici nuove pale disseminate in mezzo alla natura è roba sgradita è realtà. Tra i contrari anche il sindaco e consigliere regionale di Forza Italia, Ivan Piras: “Non esistono i presupposti tecnici per poterlo r ealizzare. Le superfici sono gravate dal vincolo dell’uso civico, tra l’altro assegnato al pascolo”, ricorda il primo cittadino, “siamo r esponsabilmente a sostegno delle nostre comunità e vigili sul futuro del nostro territorio”.

E non manca, visto il contesto, anche la stoccata ai due esponenti di minoranza protagonisti dell’inaspetta “giravolta” al momento del voto: “”Esiste una maturità amministrativa, ma purtroppo c’è anche chi compie azioni faziose e destinate al nulla”.