Dolianova, crolla il tetto dell’edificio abbandonato accanto al frantoio: transenne e niente bus in Corso Repubblica

Paura in pieno centro a Dolianova per il crollo di una parte del tetto dello storico edificio che ospitava parte del frantoio della famiglia degli eredi Perra, in Corso Repubblica. Sul lavoro sono piombati i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale dell’Unione di comuni del Parteolla e del Medio Campidano. Una grossa parte della strada è stata sbarrata con delle transenne, vietando il passaggio ai bus perché alcuni calcinacci hanno raggiunto anche i marciapiedi. Inevitabili giornate di disagi e caos, sin da domani, per automobilisti, pedoni e pendolari.

E, proprio a proposito dei bus per raggiungere Cagliari ei hinterland e anche per aggiungere la stessa Dolianova, ecco i nuovi percorsi: