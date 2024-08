Dolianova, 60enne ubriaca si scontra con l’auto sul muro di un’abitazione

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nella trascorsa serata, un equipaggio del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Dolianova è intervenuto in Corso Repubblica, a seguito di un incidente stradale senza feriti che ha coinvolto un’auto. La conducente, una donna di 60 anni residente a Nurallao, ha perso il controllo del proprio veicolo, una Peugeot 407 SW, andando a collidere contro il muro di un’abitazione, causando danni significativi sia al veicolo che all’immobile.