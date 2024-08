Cagliari, colpo a Ferragosto in via Dante: svaligiato “Joffrey Coiffeur”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il vetro antisfondamento in frantumi e poi il saccheggio del locale coi ladri che portano via le attrezzature. Colpo al salone “Jeffrey Coiffeur” di via Dante nella notte tra il 15 e il 16 agosto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.

E dopo il danno la beffa. “Ho chiamato l’ecocentro per smaltire il vetro sfondato”, ha dichiarato il titolare dell’attività, “e mi è stato detto che potevano farlo solo con l’autorizzazione del servizio Igiene del suolo, ma contattati mi hanno risposto che questo non è possibile smaltirlo all’ecocentro e di cercare un privato. Ho pagato una tari di 430 euro e non smaltisco umido e nemmeno plastica ma per noi attività è sempre tutto più difficile ed oneroso, ancor di più quando accadono imprevisti del genere”.