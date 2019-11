“Dodici anni di lavoro, un mese di ritardo nel pagamento degli stipendi e subito la gogna online: così non si aiutano le imprese”

“Dodici anni di lavoro , un mese di ritardo nel pagamento degli stipendi e subito la gogna on-line. Così non si aiutano le imprese sociali”. La Cooperativa Santo Stefano , dopo aver appreso a mezzo stampa le osservazioni denunciate dalla Flai Cgil nella persona della Segretaria Valentina Marci, mette in evidenza che “il servizio di manutenzione del verde del Comune di Cagliari è sempre stato svolto in maniera puntuale e ineccepibile, sotto tutti i profili, compreso il rispetto e l’osservanza di tutte le norme contrattuali, per un periodo di tempo di oltre dodici anni, garantendo il regolare pagamento delle retribuzioni a tutti i lavoratori. Pur riconoscendo le problematiche sorte con i nuovi appalti, che hanno causato tra l’atro il ritardo nel pagamento di una mensilità , caso singolo e assolutamente eccezionale , considera esagerato e inutilmente allarmistico il richiamo pubblico della Flai Cgil , che così operando,rischia di generare,tra l’atro incomprensioni con le proprie maestranze”. La cooperativa è impegnata a superare nel piu’ breve tempo possibile le cause che hanno comportato il ritardo nel pagamento degli stipendi e si adopererà già nelle prossime ore per un confronto fattivo con l’amministrazione pubblica e le organizzazioni Sindacali.