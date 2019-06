Divieto di fumo sulle spiagge sarde: “Noi fumatori dove andremo? È un danno anche per i turisti”

Il Codacons lo ha scritto a chiare lettere a tutti i prefetti sardi, con tanto di diffida: “Bisogna vietare il fumo nelle spiagge sarde”. In tutte, beninteso: l’Isola ha fatto da apripista con vari Comuni che hanno già vietato le “bionde” in riva al mare, sono già famosissimi i casi di Stintino e Sassari, e a breve tante nuove amministrazioni comunali potrebbero firmare l’ordinanza anti-sigarette. Il fumo uccide, è vero, anche quello cosiddetto passivo: chi lo respira rischia anche di più rispetto a chi fa qualche boccata. E, ultimo ma non ultimo, i mozziconi di sigarette inquinano più della plastica. Ma, tra i lettori di Casteddu Online, più di uno storce il naso all’idea di non poter fumare in spiaggia nell’estate oramai alle porte. Il ragionamento predominante è uno: perché vietare quando basta prendere solo qualche accorgimento (come i posaceneri portatili) e, soprattutto, in una Regione che vive di turismo?

Alessio B. è un fumatore: “Secondo me, in spiaggia, più che i fumatori educati come il sottoscritto, disturbano quelle famiglie rumorose che ti piazzano ombrellone e quant’altro a due centimetri dal tuo, e poi ti devi sorbire i loro inutili discorsi tutto il giorno”. Ross R., invece, fa una semplice domanda: “E quindi a fumare dove si va? Un po’ di rispetto anche per i fumatori, io ho rispetto per i non fumatori, mai buttato fumo in faccia alla gente e le cicche nel posacenere”. Vittoria L., fumatrice, ammette che “ho sempre fumato in spiaggia ma giustamente mi sposto molto dietro dove non posso dar fastidio, giustamente. Molti fumano in mezzo alle persone e non lo trovo giusto”. Propone una soluzione drastica, invece, Francesca F.: “Sinceramente questa situazione non mi trova d’accordo, esistono i posaceneri e un po’ di buon senso per non fumare attaccati agli altri o in presenza di minori. Capisco solo che possa essere fastidioso quando qualcuno fuma in mezzo alla folla, ma a sto punto se proprio volete mettere un divieto istituite delle zone fumatori con posaceneri e cose varie”. Marco Faedda è sicuro: “Non ho mai lasciato una cicca tra la sabbia, vediamo un po’ di sanzionare chi sotterra bicchieri di plastica, lattine, oppure qualche pescatore che tra la sabbia, lasciano di tutto e addirittura pezzi di lenza con ancora gli ami, io questo divieto lo studierei meglio”. Giulio S.: “Non è con i divieti che si risolvono i problemi, come faranno poi i turisti fumatori? Ritorneranno in Sardegna una seconda volta?”. Il dibattito rimane apertissimo.