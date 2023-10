Discariche nell’agro di Assemini, un’altra bomba ecologica è visibile in località Rio sa Murta

Cumuli di immondizia, una vera e propria discarica abusiva, l’ennesima sorta nella periferia della città. Nonostante la lotta messa in atto dal primo cittadino Mario Puddu che ha intensificato i controlli e individuato alcune persone che hanno abbandonato sacchi e pattume in campagna, gli incivili non mollano la presa e tornano all’attacco. Dura la presa di posizione da parte della minoranza, Fratelli d’Italia, che attraverso il portavoce Massimo Carboni esprime: “La lotta al degrado non può ridursi a singole azioni di marketing amministrativo. Occorre unire le forze su obiettivi e strategie comuni ed incisive”.

“Riteniamo sempre più necessario spingere verso la maturazione di una etica che induca al rispetto dell’ambiente in cui viviamo. Ma l’inciviltà va monitorata e punita, senza se e senza ma, anche per evitare che il nostro territorio venga inquinato ulteriormente” precisa Carboni.

“Ripulire saltuariamente e parzialmente solo dove è più visibile può avere un efficace risalto mediatico, ma non cambia la sostanza. Anzi, fa crescere la spesa pubblica”. Insomma azioni più dure e una campagna incisiva di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente al fine di attenuare o, meglio ancora, estirpare una piaga che, attualmente, non conosce fine.