Cagliari, tra degrado ed incuria. Carlo Murgia, residente, denuncia lo stato di abbandono di alcune aree della città, evidenziando una situazione che sembra sfuggire al controllo delle autorità. “Si parla tanto di grandi progetti ma la realtà resta difficile da accettare”, afferma- sottolineando il contrasto tra le ambizioni urbanistiche e le condizioni quotidiane del territorio. “Purtroppo è un degrado generale. Certamente c’è molta inciviltà e vandalismo (pensiamo anche all’ascensore della parte alta di via Regina Elena). Forse sarebbe utile, per il centro storico, una vigilanza dedicata fatta di telecamere e una centrale con vigili per un pronto intervento 24 ore”, prosegue – suggerendo soluzioni concrete per arginare il problema. “Credo che l’amministrazione comunale debba essere, nel merito, comunque più incisiva”. La questione del decoro urbano e della sicurezza nelle zone più sensibili di Cagliari resta un tema aperto, con i cittadini che chiedono maggiore attenzione e interventi mirati per migliorare la qualità della vita in città.