“Difenditi dalle truffe e dai reati predatori”, un seminario a Pimentel

“Difenditi dalle truffe e dai reati predatori”, è il titolo del seminario che si terrà venerdì 17 maggio, dalle ore 18.30 presso i locali ex Monte Granatico del Comune di Pimentel . La campagna di prevenzione promossa con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Pimentel in collaborazione con l’Associazione Legalità Sardegna” è finalizzata alla sensibilizzazione sul fenomeno attuale delle truffe e dei reati predatori con particolare attenzione a quelli in danno dei soggetti della terza età.

Il seminario “Difenditi dalle truffe e dai reati predatori” si rivolge all’intera comunità di Pimentel e si fonda sul principio secondo il quale riconoscere le modalità di azione del truffatore, del ladro e del rapinatore è la condizione ideale per assumere un ruolo attivo e difensivo verso le persone maggiormente esposte a questi crimini come ad esempio gli anziani: la prevenzione rende sicuri. Nel corso del seminario verranno analizzati i reati commessi nella regione Sardegna al fine di identificare le modalità tipiche dell’ agire del criminale e di conseguenza fornire gli strumenti idonei sia a prevenire l’evento delittuoso sia ad adottare le condotta corretta nell’ipotesi in cui il delitto sia in atto, oltre a dare risposte alle domande verranno fornite ai partecipanti tutte informazioni utili sugli organi competenti e le procedure da seguire.