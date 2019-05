Allarme per un 67enne sardo malato di Alzheimer scomparso nel nulla: “Aiutateci a trovarlo, siamo disperati”

Sos dei parenti di Pietro Arrius, l’uomo è uscito da casa per una passeggiata e, da un giorno, è sparito: “Chiunque lo veda lo fermi, non farebbe del male a una mosca. È stato avvistato a Guspini ma potrebbe essere ovunque, anche a Cagliari”. CONDIVIDIAMO TUTTI per aiutare!