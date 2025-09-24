Dal 1 settembre 2025 la Neurologia dell’ospedale N.S di Bonaria ed il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) acquisiscono in organico lo psicologo dottor Agostino Lilliu, specialista ambulatoriale.

Il dottor Lilliu si occuperà di Neuropsicologia ovvero di Valutazioni cognitive di 2° livello ed in futuro anche di Riabilitazione cognitiva.

Tale attività permetterà un grande arricchimento prestazionale in particolare per CDCD aziendale che si allinea così a quanto previsto dal Piano Regionale e Nazionale per le Demenze.

La Neuropsicologia e le Valutazioni cognitive di II° livello permettono di diagnosticare in fase precoce i disturbi della memoria e gli altri disturbi cognitivi, che all’esordio possono sfuggire alla comune visita neurologica o geriatrica. Inoltre consentono di stilare un profilo psicologico utile a classificare meglio la diagnosi di Demenza e distinguere ad esempio la Malattia di Alzheimer da altre Demenze non-Alzheimer.

Intercettare precocemente e classificare al meglio i disturbi cognitivi consente di avviare i pazienti il prima possibile ad una prevenzione, promuovendo stili di vita più sani (alimentazione, attività fisica, attività ludiche, socializzazione…) controllo dei fattori di rischio cerebro e cardio-vascolari (pressione arteriosa, glicemia, colesterolo, etc…) e individuando per tempo altre eventuali condizioni morbose. Inoltre una diagnosi precoce e raffinata può permettere anche l’inizio di terapie farmacologiche mirate e ritagliate sul paziente in maniera sartoriale, abbassando pertanto il rischio di progressione veloce di malattia.

Al momento i pazienti potranno accedere alla Valutazione Neuropsicologica con invio esclusivo dopo prima visita neurologica o geriatrica di screening, da parte di specialisti ospedalieri o territoriali che lavorano nell’ambito del CDCD (ospedale N.S. di Bonaria, Poliambulatori di Sanluri, Villacidro, Guspini).

Si raccomanda sempre ai pazienti di presentarsi alle visite specialistiche sempre con tutta la documentazione sanitaria personale in ordine (riguardante qualsiasi disciplina medica), l’elenco preciso dei farmaci assunti a domicilio.

In caso di sospetto Disturbo cognitivo è consigliato che prima della visita specialistica i Medici di Medicina Generale prescrivano ai pazienti esami di laboratorio di screening, quali emocromo, esami di funzionalità epatica, renale, elettroliti, ormoni tiroidei, vitamina B12, vitamina D, folati, glicemia, colesterolo, trigliceridi, HDL, come previsto dal Piano Nazionale Demenze.