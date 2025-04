Nella concitazione del momento, un agente è rimasto gravemente ferito, riportando la rottura del muscolo del braccio a causa della strenua resistenza opposta dal detenuto per non essere estratto dalla cella in fiamme. L’agente ferito è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove i medici hanno riscontrato una prognosi di almeno 30 giorni e la possibile necessità di un intervento chirurgico per la ricostruzione dei legamenti.