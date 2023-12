Denunciato lo sbandato che ha distrutto le casette dei gatti a Cagliari: “È mentalmente instabile, va fermato”

È stato denunciato da Giacomo Santoru, alla polizia Locale, il 46enne che ha distrutto le casette dei gatti in viale Sant’Ignazio e, quando Santoru ha chiesto spiegazioni e girato un video con lo smartphone, non si è messo problemi ad aggredirlo, scaraventandolo a terra. Il balordo, molto probabilmente, anche oggi ha distrutto altre cucce nel viale, proprio nel lato dell’Anfiteatro romano. E, intanto, lo stesso Santoru ha avuto modo di sapere che l’aggressore “non è un dipendente della Caritas, ma un uomo con problemi psichici che è in affidamento ad un operatore e che svolge ruoli da manovale. Nel tempo, in quella che è un’area pubblica, ha sradicato e segato un bel po’ di alberi”. Santoru non se ne è preoccupato: “Pensavo fosse autorizzato, poi però ha iniziato a devastare le cucce dei mici. Il problema è molto grosso, solo il Comune può vietargli l’ingresso in quella zona. Spero che la denuncia serva per bloccarlo, va fermato perché è mentalmente instabile”.

Intanto, va avanti la gara di solidarietà per ridare un tetto ai mici delle colonie di viale Sant’Ignazio: in tanti si sono offerti, in pochi giorni, di fare avere a Giacomo Santoru, il “gattaro” del viale, le nuove casette. La speranza è che, quando arriveranno, in parallelo nella zona non ci sia più lo sbandato che le ha distrutte, seminando panico e paura.