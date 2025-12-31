Un episodio davvero increscioso avvenuto nelle scorse ore che lascia davvero l’amaro in bocca.

Dei malviventi sono entrati nella casa di Marcello Anoffo, morto due settimane fa a Decimoputzu. Un gesto che sa più di pura indecenza che guadagno, visto il misero bottino. A denunciare i fatti il fratello.

“Sono molto dispiaciuto”, scrive pubblicamente Maurizio. “Marcello è venuto a mancare il 13 di questo mese , e già sono entrati nella sua abitazione. Pensavi di trovare oro? Hai rubato anche la centralina dell’acqua del bagno oltre che rompere tutti i sanitari per prendere due rubinetti. Vergogna”.

Tantissimi i commenti di solidarietà e di sdegno: amici e conoscenti increduli di fronte a un tale sfregio senza senso.