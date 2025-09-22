Alessandra vivrà ancora: donati gli organi della 13enne morta oggi dopo quasi due settimane di agonia: l’11 settembre era rimasta vittima di un drammatico incidente stradale. Ollolai in lutto per la scomparsa di Alessandra Cottu, il paese interno ha sperato, pregato affinche la piccola potesse riaprire gli occhi ma così non è stato.

Un gravissimo trauma cranico, due arresti cardiaci e il trasferimento al nosocomio di Roma dove durante la notte è drammaticamente peggiorata: questo, in sintesi, quanto accaduto in questi giorni.

Era rimasta coinvolta nel terribile incidente alle porte di Nuoro, la bambina era apparsa da subito in condizioni gravi: oggi la drammatica notizia e l’ultimo gesto d’amore verso altri bimbi.