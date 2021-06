Decimoputzu, cagnolino gettato in un canale in un sacco rischia di essere schiacciato: adottiamolo!

GETTATO IN UN CANALE DENTRO UN SACCO CERCA UNA FAMIGLIA CHE LO TOLGA DAI PERICOLI.

Ancora una volta, una brutta storia di abbandono. Questo cagnolino è stato gettato come un sacco di immondizia dentro un canale che riversa sul Rio Sesi, nelle campagne di Decimoputzu, e trovato fortuitamente da un trattorista che ha sentito i lamenti disperati e si è avvicinato all’argine. Tirarlo fuori dal fondo mentre annaspava nell’acqua è stato tutt’altro che facile. Magro, affamato e pieno di parassiti, probabilmente si trovava su quel canale da più di una settimana, condannato ad una morte atroce. Dopo essere stato rifocillato e ripulito, si trova adesso senza uno stallo sicuro. L’azienda agricola dove girava non può ospitarlo coi propri cani perchè lo mordono e per adesso si è adattato a stare su un piazzale non privo però di pericoli: tra trattori, escavatori e ruspe, rischia in ogni momento di essere schiacciato ed è stato più volte attaccato anche dai randagi della zona. Si cerca una famiglia che lo adotti o perlomeno uno stallo sicuro. Il cane è piccolo, docile e non abbaia mai.

Aiutatemi per favore, per cercare una casa a questo cucciolo

Marco 347-4637808