Decimoputzu, arrivano i delineatori di curva nel tratto della Sp 3

Finalmente la strada provinciale potrà essere percorsa in maggior sicurezza: opere scontate quanto necessarie, a volte, non sono presenti nelle arterie extraurbane, costituendo così motivo di lamentele e segnalazioni continue. Un tratto di strada insidioso soprattutto se percorso la notte, caratterizzato da diverse curve che, se notate all’ultimo istante, possono causare delle problematiche anche serie per le decine di automobilisti che, ogni giorno, percorrono la strada. Stop ai disagi dunque, questo intervento “garantirà una maggior sicurezza agli automobilisti che transitano in quel tratto della SP 3” spiega il Comune.