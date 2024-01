Sestu, passeggiata in campagna con sorpresa: tra i cespugli spunta addirittura una porta

La località è quella di Marginarbu, da diversi giorni, in mezzo alla natura e adiacenti alla strada, dimorano scarti di interni di una abitazione. Abbandonati come se fosse normale disfarsi di ciò che non si usa più nell’ambiente, i vetri spaccati della porta si aggiungono alla triste cornice che il raccapricciante scenario offre. A segnalare il fatto è un cittadino che spiega: “Stamattina a Sestu, come sempre. Strada comunale bia Nuracada”. E poco importa se norme a riguardo e multe agli incivili sono sempre dietro l’angolo: la tentazione di disfarsi degli scarti nel modo meno corretto prevale sul buon senso e il rispetto nei confronti dell’ambiente.