La sua missione? “Portare un po’ di allegria a chi ha amato il panda-Natale a Quartu”

È ancora lui e questa volta nella rotonda dove ha fatto compagnia ai cittadini per tutte le festività natalizie. Il traffico frenetico non scoraggia il nuovo eroe e tanto meno teme i giudizi di chi non ha colto l’ironia della rappresentazione del simpatico animale, diventato, oramai, un “mito”. Quasi una competizione tra le città dell’hinterland cagliaritano che si sono sfidate a suon di luci e animali colorati nelle settimane di festa: oltre al panda, i cigni di Selargius, il fenicottero e il delfino del Poetto hanno animato, con semplicità, i luoghi dove hanno dimorato e a loro è rivolto un appello, ossia quello di prendere vita e salutare, con piume e pinne, i cittadini. Sketch simpatici che spopolano sui social, a volte basta poco per strappare un sorriso e questa è la missione del panda “animato” in pelliccia.