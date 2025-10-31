Sono ore di apprensione per Elisabetta Pisano, 43 anni, uscita da casa genitori a Decimoputzu ieri pomeriggio senza fare rientro.

“Alle 23,39 il suo cellulare ha agganciato una cella tra Samassi e Serrenti”, scrivono i familiari nel loro appello.

“Alta circa 1,60 m, snella, indossava una tuta sportiva verde ed un giubbotto scuro, ha portato con sé coniglio nano e pesciolino, si è allontanata a bordo di uno scooter elettrico bianco, ma potrebbe aver cambiato mezzo e non essere da sola.

Se l’avete vista chiamate il 112.”