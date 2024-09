Decimomannu, un canestro e una porta da calcio nelle piazze periferiche

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Palla in mano e via di corsa per tirarla dentro al canestro o centrate la rete della porta protetta, magari, da un altro bambino: ecco così che, con poco, si può fare veramente molto per sviluppare ingegno e interesse nelle piccole generazioni che, dopo i compiti o nei momenti liberi, possono usufruire dell’immensa energia che li contraddistingue senza dover, necessariamente, percorrere mezzo paese per raggiungere il parco comunale.

La sindaca Monica Cadeddu: “Questi nuovi spazi sono pensati per far giocare i nostri piccoli in sicurezza e per creare un ambiente dove possano crescere felici e attivi. Ci stiamo impegnando a rendere le piazze periferiche più accoglienti e divertenti per i nostri bambini. In Piazza Bologna, abbiamo aggiunto un canestro e una porta da calcio, che si uniscono alle altalene e agli altri giochi già presenti. Sappiamo quanto sia importante avere luoghi sicuri e stimolanti per i nostri figli, e continueremo a lavorare per migliorare il nostro territorio, intervenendo su altre piazze favorevoli per questi interventi”.

Un territorio migliore per tutti, insomma, piccole innovazioni che, aggiunte alle precedenti e a quelle future, contribuiscono ad arricchire il paese per renderlo sempre più funzionale e attrattivo.