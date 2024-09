Decimomannu, traslocano le storiche palme in vista della prossima festa di Santa Greca: al loro posto due ulivi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Decimomannu – Traslocano le storiche palme in vista della prossima festa di Santa Greca: al loro posto verranno messe a dimora due piante di ulivo. I motivi? Migliorare la visuale e garantire la massima sicurezza in caso di necessità. Sono al sicuro nelle loro nuove abitazioni, dal parco comunale alle piazze le palme sono già state piantate. Hanno creato non poca preoccupazione le manovre degli operai i giorni scorsi, impegnati a rimuovere le piante, segno che i decimesi hanno a cuore ciò che riguarda la loro comunità. Ma niente paura: una decisione presa dall’amministrazione guidata dalla sindaca Monica Cadeddu che, attraverso una comunicazione ufficiale, ha spiegato le motivazioni: “Per migliorare la visuale degli spettacoli, ampliare gli spazi disponibili per l’enorme folla che ogni anno partecipa e eliminare barriere che potrebbero creare situazioni di pericolosità. Successivamente, nella Piazza Santa Greca, le palme saranno sostituite da due ulivi più alti che permetteranno un miglior transito delle persone.

Questo intervento avverrà più avanti, garantendo comunque la bellezza e la funzionalità della piazza.

Inoltre, per garantire maggiore spazio durante la festa, rimuoveremo temporaneamente quattro panchine, che saranno ripristinate subito dopo l’evento”. Cambiamenti, insomma, “pensati per migliorare l’esperienza di tutti durante la festa e per garantire la sicurezza e il comfort di tutti i partecipanti”.