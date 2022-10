Decimomannu, maxi rissa tra ubriachi alla festa di Santa Greca: due feriti a coltellate

Una gigantesca zuffa che ha coinvolto circa 25 persone è esplosa all’alba di domenica mattina a Decimonannu in occasione della festa di Santa Greca, ripartita dopo due anni di stop per il Covid.

Due i feriti. Uno in modo lieve, taglio di un centimetro che è stato visitato e dimesso subito dall’ospedale. Un secondo è stato colpito al fianco in modo più grave, ma non è mai stato in pericolo di vita. Tutte le persone identificate saranno denunciate per rissa. I carabinieri stanno inoltre tentando di risalire all’autore delle coltellate, ma la confusione che ha caratterizzato lo scontro complica il lavoro delle indagini.