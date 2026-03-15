C’è chi la domenica la passa con la famiglia. C’è chi porta i bambini al parco. C’è chi approfitta della bella giornata per fare una passeggiata. E poi c’è chi prende una bomboletta spray e imbratta una panchina nell’area giochi della piazzetta di via Friuli.

L’ira della sindaca Monica Cadeddu: “Quello non è uno scherzo, non è una bravata. È un gesto incivile e anche

un reato visto che si tratta di un bene pubblico”. Il parco è uno spazio per i bambini, per le famiglie, per chi vuole stare all’aria aperta. Non per chi pensa che una bomboletta spray sia un modo intelligente per

lasciare il segno”.

Le opinioni, insomma, sono libere, “imbrattare i beni pubblici no”.