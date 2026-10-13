Una piscina per le attività riabilitative e ricreative, interventi sui campi da tennis e il completamento della riqualificazione del complesso sportivo. Si avvicina una nuova fase per il Tennis Club Cagliari, nel parco di Monte Urpinu, dove la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo degli interventi inseriti nel programma finanziato attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’investimento complessivo ammonta a 5,8 milioni di euro: 4,8 milioni arriveranno dai fondi Pnrr, mentre il restante milione sarà finanziato attraverso il bilancio comunale. L’obiettivo è completare e migliorare la struttura sportiva, ampliandone i servizi e rendendola più accessibile.

L’intervento principale riguarda la realizzazione di una vasca di 9 metri per 21, con una profondità costante di 1,40 metri. La piscina sarà utilizzabile sia per le attività riabilitative sia per quelle ricreative, con particolare attenzione ai programmi dedicati all’utenza in età evolutiva e ai percorsi di recupero funzionale. La struttura sorgerà alle spalle della club house, vicino ai campi da tennis numero 3 e 4. Sarà possibile raggiungerla sia dall’interno della club house sia dall’esterno, attraverso percorsi dotati di rampe e scale.

Un aspetto centrale del progetto riguarda l’accessibilità. L’area sarà organizzata su un unico livello, con l’obiettivo di ridurre le barriere architettoniche e facilitare l’accesso alle persone con disabilità motoria. La vasca potrà ospitare attività motorie in acqua a basso impatto e corsi collettivi, distinguendo gli utilizzi terapeutici da quelli ricreativi attraverso una programmazione specifica.

Il progetto ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, subordinato al rispetto di alcune prescrizioni relative alla tutela del verde esistente e all’inserimento della struttura nel contesto del parco. La copertura della piscina dovrà essere realizzata con un telo bianco o color sabbia, completamente apribile e amovibile, da utilizzare esclusivamente nelle giornate di maltempo. Per gli spazi circostanti e le aree dedicate al relax è prevista una sistemazione prevalentemente a prato. Anche la vegetazione sarà oggetto di attenzione: le specie che dovessero interferire con i lavori dovranno essere, quando possibile, reimpiantate oppure compensate con piante dalle caratteristiche e dalle dimensioni analoghe, da collocare all’interno dello stesso impianto sportivo.

La piscina rappresenta una parte di un programma più ampio di riqualificazione del Tennis Club. Il progetto comprende anche il rifacimento delle superfici di gioco dei campi 8, 9 e 10, oltre agli interventi già programmati sul parcheggio interrato, sui campi 2 e 5 e sulla copertura telescopica del campo 5.

Nelle fasi precedenti del programma sono inoltre previsti l’adeguamento del campo centrale e i lavori sulle tribune ovest e sul campo 1, in relazione alle prescrizioni della Federazione Italiana Tennis e Padel per l’adeguamento agli standard richiesti dalle manifestazioni sportive internazionali.

Con il progetto, il Tennis Club punta a rafforzare la propria dotazione di servizi, affiancando alla tradizionale attività tennistica spazi dedicati al benessere, alla riabilitazione e al tempo libero.