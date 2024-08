Decimomannu, granelli colorati sparsi vicino agli oleandri: forse del veleno?

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La scoperta è stata fatta da alcuni residenti ieri che, tramite web, hanno lanciato l’allarme: “Al parchetto Serafini, zona via Temo (un pericolo per i cani) senza segnalazione”. Molto appetibili per gli animali domestici, cani e gatti potrebbero essere in pericolo: una pratica, purtroppo, non nuova quella di abbandonare volutamente grani nocivi per gli animali nel suolo pubblico, una azione assolutamente vietata. Scatta l’allarme, dunque, tra i proprietari di animali, poiché, accidentalmente, durante una passeggiata, i quattro zampe potrebbero ingerire il composto “sospetto” e rischiare, eventualmente, la vita se non si interviene in tempo con le cure necessarie.